L’ultimo saluto a Willy Monteiro | tra lacrime e magliette bianche

Sono 1.300 le persone radunate nel campo sportivo di Paliano, tra mascherine e t-shirt bianche, per dare l'ultimo saluto a Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso a colpi di botte a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre. Insieme alle macchine con appesa la fotografia del giovane e lo striscione che recita «Ciao Willy», sostenuto da moltissimi ragazzi che indossano qualcosa di bianco per espressa volontà della famiglia, nel tentativo di trasmettere «un segno di purezza e di gioventù», partecipano alla funzione anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che spiega che «la Regione pagherà e sosterrà la famiglia per le spese legali, e uno degli istituti alberghieri della nostra regione sarà dedicato al nome di Willy»

