Infortunio Zaniolo | i primi momenti subito dopo lo stop | “E’ rotto! E’ rotto!”

(Di sabato 12 settembre 2020)– Parla pubblicamente, il centrocampista della Roma. Lo fadi incertezza, tanto sconforto, brutti pensieri sul futuro da giocatore. Ma, ora, vuole ripartire più forte di prima. In un’intervista al Corriere dello Sport, Nicolò svela iattimiloe l’uscita dal campo: “È”, le prime parole al telefono con i suoi. “Lo stesso dolore della volta scorsa, identico. Cosa ho pensato? Sul momento non ho avuto nemmeno il tempo di pensare a qualcosa di preciso. Solo più tardi: nooo, di nuovo, ho appena finito di soffrire e mi tocca ricominciare daccapo”. “Sì, so ...

Non è un momento felice per Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma e della Nazionale azzurra, come tutti sanno, è uscito infortunato dal match dell’Italia contro l’Olanda e quel che si temeva – il pegg ...Nicolò Zaniolo racconta il proprio infortunio. Il giovane talento italiano della Roma torna sulla rottura del legamento crociato del ginocchio procuratasi in Ol ...