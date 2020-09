Inchiesta sui fondi della Lega: spunta una fiduciaria panamense in Svizzera (Di sabato 12 settembre 2020) L’Inchiesta sulla Lombardia Film Commission si sta concentrando su un nuovo particolare: il passaggio di parte degli 800 mila euro, incassati dalla vendita gonfiata dell’immobile a Cormano, nel Milanese, dall’Italia alla Svizzera e, in particolare, su una fiduciaria panamense basata nel Paese elvetico. La Procura e la Guardia di finanza di Milano vogliono chiarire in relazione alla “destinazione finale” di parte della provvista (quasi 300mila euro pare) creata con la presunta operazione immobiliare illecita. È stata avviata da giorni dai magistrati una rogatoria in Svizzera per seguire i flussi del denaro. Le indagini hanno portato due giorni fa agli arresti domiciliari di tre commercialisti vicini alla Lega. I tre professionisti ... Leggi su tpi (Di sabato 12 settembre 2020) L’sulla Lombardia Film Commission si sta concentrando su un nuovo particolare: il passaggio di parte degli 800 mila euro, incassati dalla vendita gonfiata dell’immobile a Cormano, nel Milanese, dall’Italia allae, in particolare, su unabasata nel Paese elvetico. La Procura e la Guardia di finanza di Milano vogliono chiarire in relazione alla “destinazione finale” di parteprovvista (quasi 300mila euro pare) creata con la presunta operazione immobiliare illecita. È stata avviata da giorni dai magistrati una rogatoria inper seguire i flussi del denaro. Le indagini hanno portato due giorni fa agli arresti domiciliari di tre commercialisti vicini alla. I tre professionisti ...

L'ex sottosegretario al governo: «La legge che hanno in mente Pd e 5 Stelle condannerà l'Italia all'ingovernabilità» Soldi, inchieste, giustizia. Tre temi che Giancarlo Giorgetti tira fuori a Trieste ...

Dalle carte emerge una cena tra Matteo Salvini e Andrea Manzoni, revisore contabile alla Camera per la Lega e arrestato nell'inchiesta Lombardia Film Commission Una cena a fine maggio scorso a Roma tr ...

