Harry Styles reciterà in Don't Worry Darling di Olivia Wilde: per l'artista è la seconda esperienza cinematografica (Di sabato 12 settembre 2020) La notizia è ufficiale: Harry Styles reciterà in Don't Worry Darling, il nuovo thriller psicologico della regista Olivia Wilde. Per l'ex One Direction si tratta della seconda esperienza al cinema dopo il capolavoro Dunkirk di Christopher Nolan nel quale aveva interpretato il ruolo di Alex accanto al protagonista, Tommy, interpretato da Fionn Whitehead. La conferma arriva dalla stessa regista che nelle ultime ore ha pubblicato un tweet in cui vediamo l'artista accanto all'attrice Florence Pugh. Don't Worry Darling racconta la storia di Alice (interpretata dalla Pugh) che crede di avere dei disturbi mentali quando si accorge di alcuni fatti inquietanti che colpiscono la ...

