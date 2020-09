Harry Potter: la Warner Bros. mette in commercio la Burrobirra (Di sabato 12 settembre 2020) La Warner Bros. ha deciso di mettere in commercio la versione imbottigliata della Burrobirra, bevanda iconica della saga di Harry Potter E’ gioia tra i fan di Harry Potter: la Burrobirra è acquistabile. La Warner Bros., infatti, ha deciso di mettere in commercio a la versione imbottigliata della famosa bevanda che sarà disponibile sul negozio dello studio tour. Le spedizioni, al momento, interessano solo il Regno Unito ma presto saranno estesa anche ad altri paesi. La versione acquistabile non contiene alcol né glutine ed è vegana. A curare il design della bottiglia è stato il duo di artisti grafici che ha ... Leggi su zon (Di sabato 12 settembre 2020) La. ha deciso dire inla versione imbottigliata della, bevanda iconica della saga diE’ gioia tra i fan di: laè acquistabile. La., infatti, ha deciso dire ina la versione imbottigliata della famosa bevanda che sarà disponibile sul negozio dello studio tour. Le spedizioni, al momento, interessano solo il Regno Unito ma presto saranno estesa anche ad altri paesi. La versione acquistabile non contiene alcol né glutine ed è vegana. A curare il design della bottiglia è stato il duo di artisti grafici che ha ...

Il "Castello di Hogwarts" correi ai ripari: ecco le restrizioni per i turisti

"Sappiamo che la visita al castello di Alnwick quest'anno è diversa: sono in atto nuove procedure e alcune aree non sono accessibili. Comprendiamo che i visitatori possano essere frustrati, ma non pos ...

