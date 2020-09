Guida TV | programmi di stasera | sabato 12 settembre 2020

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 12 settembre 2020)aitv della prima serata di oggi,12.9., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Assassinio sull’Orient Express Film RAI2 SWAT/Bull Serie TV RAI3 Sulla mia pelle Film RETE4 The Debt Collector Film CANALE5 Tu si que vales Talent Show ITALIA1 Il cacciatore di giganti Calcio LA7 War Horse Film REALTIME Vite al limite Docureality CIELO Così fan tutte Film TV8 Kill Bill – Vol. 1 Film NOVE Casamonica – Le mani su Roma Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.