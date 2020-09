Espulso in amichevole e squalificato per tre giornate | gravi le accuse nel referto

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 12 settembre 2020) Essere espulsi in unaè già di per sé inusuale. Se poi arriva pure una squalifica, tra l’altro per tre, allora qualcosa deve essere effettivamente successo. O, comunque, grave è stato quanto l’arbitro avrà scritto nel. “Comportamento offensivo verso un avversario, aggravato da riferimenti xenofobi“. Questo, il direttore di gara di Alessandria-Sampdoria Primavera, ha scritto nelin riferimento a Umberto Eusepi, attaccante dei piemontesi che si è visto sventolare il rosso e, appunto, dovrà stare fermo per tredopo sentenza del giudice sportivo. Il calciatore si è poi scusato: “Chiedo scusa alla società, ai tifosi, ai miei compagni, al mister per questo brutto ...