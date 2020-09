Elezioni regionali in Toscana: Renzi chiede aiuto a Calenda per far vincere Giani (Di sabato 12 settembre 2020) Eugenio Giani del Pd e Susanna ceccardi del centrodestra sono dati dai sondaggisti assai a ridosso nella corsa alla presidenza della Regione Toscana. Per questo Matteo Renzi, da Bari, ha chiesto aiuto a Calenda: «Chiedo pubblicamente a Calenda di aiutarci in Toscana, perchè rischiamo di consegnare a Salvini e Meloni un pezzo importante del Paese» Leggi su firenzepost (Di sabato 12 settembre 2020) Eugeniodel Pd e Susanna ceccardi del centrodestra sono dati dai sondaggisti assai a ridosso nella corsa alla presidenza della Regione. Per questo Matteo, da Bari, ha chiesto: «Chiedo pubblicamente adi aiutarci in, perchè rischiamo di consegnare a Salvini e Meloni un pezzo importante del Paese»

Linkiesta : Mai si era andati alle urne in un clima così nevrotico. Fra scuole che aprono e richiudono per le regionali, la pau… - ItaliaViva : .@matteorenzi dalla Leopolda: 'Nessuna lezione da Salvini, ma diamoci una mossa' - fattoquotidiano : Elezioni regionali, Toti boicotta (anche) l’incontro tra candidati organizzato da Libera sulla mafia in Liguria - FirenzePost : Elezioni regionali in Toscana: Renzi chiede aiuto a Calenda per far vincere Giani - MarceVann : RT @fanpage: Elezioni regionali Veneto, militanti FdI gettano gel contro il candidato Jacopo Giraldo (Verdi) -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni regionali nelle Marche, otto candidati alla presidenza. Come e quando si vota Sky Tg24 Elezioni regionali in Toscana: Renzi chiede aiuto a Calenda per far vincere Giani

BARI – Eugenio Giani del Pd e Susanna ceccardi del centrodestra sono dati dai sondaggisti assai a ridosso nella corsa alla presidenza della Regione Toscana. Per questo Matteo Renzi, da Bari, ha ...

Elezioni regionali, ecco le proposte del partito comunista

Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di Arezzo TV ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza ...

BARI – Eugenio Giani del Pd e Susanna ceccardi del centrodestra sono dati dai sondaggisti assai a ridosso nella corsa alla presidenza della Regione Toscana. Per questo Matteo Renzi, da Bari, ha ...Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di Arezzo TV ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza ...