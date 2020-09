Dramma a Gela, Mette il Neonato nella Culla dopo La Poppata e Lo Ritrova Morto: “Bimbo di 4 Mesi Soffocato dal Latte” (Di sabato 12 settembre 2020) Inutili i tentativi di rianimazione per salvare il piccolo di Gela, la morte da soffocamento sembrerebbe legata al rigurgito del latte. Era arrivato in condizioni disperate all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, in provincia di Caltanissetta. Inutili ogni tentativo di salvarlo, il bimbo di 4 Mesi ormai era già Morto nonostante i giovani genitori avessero già provato a salvarlo a casa quando il fatto si era appena verificato. Il piccolo era primogenito della giovane coppia, che assieme ai congiunti avevano tentato di rianimare il piccolo, trovato cianotico in Culla poco dopo essere stato nutrito con del latte. Sembrerebbe proprio un rigurgito ad averlo fatto soffocare, questo è anche confermato dai test dei medici che affermano che la morte è ... Leggi su youreduaction (Di sabato 12 settembre 2020) Inutili i tentativi di rianimazione per salvare il piccolo di, la morte da soffocamento sembrerebbe legata al rigurgito del latte. Era arrivato in condizioni disperate all’ospedale Vittorio Emanuele di, in provincia di Caltanissetta. Inutili ogni tentativo di salvarlo, il bimbo di 4ormai era giànonostante i giovani genitori avessero già provato a salvarlo a casa quando il fatto si era appena verificato. Il piccolo era primogenito della giovane coppia, che assieme ai congiunti avevano tentato di rianimare il piccolo, trovato cianotico inpocoessere stato nutrito con del latte. Sembrerebbe proprio un rigurgito ad averlo fatto soffocare, questo è anche confermato dai test dei medici che affermano che la morte è ...

