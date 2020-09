Correa lancia la Lazio a Frosinone. Ma si fa male Luiz Felipe

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 settembre 2020) Basta un gol diallaper battere ilnella prima amichevole post ritiro. Dopo un primo tempo opaco e contraddistinto da diversi errori sotto porta, il Tucu la sblocca grazie alla ottima assistenza di Immobile. Da lì in avanti Inzaghi fa ruotare gli uomini, dando la possibilità a tutti di mettersi in mostra. Altra prova convincente di Escalante, buono anche l'apporto di Jony nella nuova veste di mezzala. Le note negative arrivano dal brutto infortunio di, costretto ad abbandonare il campo dopo appena 5 minuti. Al termine del match il difensore brasiliano ha lasciato lo stadio in stampelle e con una vistosa fasciatura alla caviglia destra.