Cadavere nel bosco a San Godenzo: i carabinieri indagano (Di domenica 13 settembre 2020) Il corpo è stato individuato, come detto, in una faggeta in località Le Piane a Castagno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, su richiesta dei carabinieri. Il corpo infatti si trovava in una zona molto impervia e difficoltosa da raggiungere Leggi su firenzepost (Di domenica 13 settembre 2020) Il corpo è stato individuato, come detto, in una faggeta in località Le Piane a Castagno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, su richiesta dei. Il corpo infatti si trovava in una zona molto impervia e difficoltosa da raggiungere

Ai confini più remoti del mondo, che evocano l’avventuroso passaggio a Nordovest, dove il continente americano e la Russia si fronteggiano ai due lati dello stretto di Bering, c’è il piccolo villaggio ...

Cadavere nel torrente Varatella a Toirano: è un anziano

Toirano. Sono stati alcuni passanti a notare il corpo riverso lungo il letto del torrente Varatella a Toirano, all’altezza del ponte medioevale, facendo così scattare l’allarme. La segnalazione è arri ...

