AYHAN | IL DIFENSORE COL VIZIO DEL GOL

(Di sabato 12 settembre 2020) Trentanove gol nelle giovanili dello Schalke 04. Basta questo numero per capire che tipo diè Kaan: un goleador. Classe 1994, è stato acquistato dal Sassuolo in questa sessione di mercato. Alto 1 metro e 85 centimetri, è un centrale di ruolo, ma può giocare anche terzino destro e mediano. Un jolly nella squadra di mister De Zerbi, dove giocherà assieme al connazionale Muldur.è infatti un nazionale turco, con la cittadinanza tedesca. Nasce calcisticamente proprio in Germania, nelle giovanili dello Schalke 04, in cui realizza 15 gol nell’U17 e 24 nell’U19. Nel 2013 il passaggio in prima squadra, dove colleziona 31 presenze in 3 anni. Poi il trasferimento in prestito all’Eintracht Francoforte. L’esperienza si rivela però sfortunata: ...