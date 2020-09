Alfonso Signorini prevede amori al GF Vip ed Elisabetta Gregoraci è la più attesa nella casa (Di sabato 12 settembre 2020) Lunedì sera 14 settembre al via il GF Vip e ospiti oggi a Verissimo ci sono Alfonso Signorini ed Elisabetta Gregoraci, in due momenti diversi ma legati dallo stesso reality show. La Gregoraci è tra le concorrenti più attese, forse la più attesa in assoluto e Signorini crede che lei potrebbe essere la single pronta a fare innamorare e forse anche ad innamorarsi. Sarà così, come da previsione del conduttore? La scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha fatto scoppiare l’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, una storia d’amore che continua e prosegue a gonfie a vele. Elisabetta Gregoraci vorrebbe tanto vivere ancora un bellissimo amore dopo i 13 anni passati con Flavio Briatore. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 settembre 2020) Lunedì sera 14 settembre al via il GF Vip e ospiti oggi a Verissimo ci sonoed, in due momenti diversi ma legati dallo stesso reality show. Laè tra le concorrenti più attese, forse la piùin assoluto ecrede che lei potrebbe essere la single pronta a fare innamorare e forse anche ad innamorarsi. Sarà così, come da previsione del conduttore? La scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha fatto scoppiare l’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, una storia d’amore che continua e prosegue a gonfie a vele.vorrebbe tanto vivere ancora un bellissimo amore dopo i 13 anni passati con Flavio Briatore. ...

Chicca_colors : RT @JustRiccard0: Silvia che dice riferendosi ad Alfonso Signorini: “colui che possiede le chiavi della Casa del Grande Fratello” mi fa pen… - axell_leone : RT @heythreshold: signorini: 'i set sono fermi, i concerti non si possono fare, le redazioni sono ancora in lockdown al #gfvip sono venuti… - CortesiLucia : Alfonso signorini non ha mai difeso Antonella Elia? #Verissimo - PegasoNews : A VENT’ANNI DAL DEBUTTO IN ITALIA DI 'GF' AL VIA LA QUINTA EDIZIONE DI GRANDE FRATELLO VIP ALLA CONDUZIONE ALFONSO… - Methamorphose30 : RT @JustRiccard0: Silvia che dice riferendosi ad Alfonso Signorini: “colui che possiede le chiavi della Casa del Grande Fratello” mi fa pen… -