Afghanistan: al via a Doha i negoziati di pace fra governo e talebani (Di sabato 12 settembre 2020) Il confronto metterà fine a 19 anni di guerra che hanno provocato decine di migliaia di morti. Tutta in salita la strada per formare un governo condiviso Leggi su tg.la7 (Di sabato 12 settembre 2020) Il confronto metterà fine a 19 anni di guerra che hanno provocato decine di migliaia di morti. Tutta in salita la strada per formare uncondiviso

habitofhinking : RT @Desmondo90: Mezzo milione di sfollati in Oregon, USA, per via degli incendi fuori controllo. Alcuni degli elicotteri dello stato, che a… - Desmondo90 : Mezzo milione di sfollati in Oregon, USA, per via degli incendi fuori controllo. Alcuni degli elicotteri dello stat… - Affaritaliani : Afghanistan, via a Doha gli storici negoziati di pace - Affaritaliani : Afghanistan, via a Doha gli storici negoziati di pace - start_insight : ???? Afghanistan contemporaneo - Dentro la guerra più lunga, by @cbertolotti1 ??? buy it on our website!… -