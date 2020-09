Xbox Series S presenta un easter egg dedicato a Master Chief (Di venerdì 11 settembre 2020) Xbox Series S è stata protagonista delle decine di rumor emerse nelle ultime settimane, le varie voci di corridoio hanno toccato diversi temi che vanno dal prezzo ai preordini. Tuttavia nella giornata di oggi l'account Twitter XboxNewsReddit ha fatto notare ai fan che all'interno della console Microsoft è presente un Master Chief (il protagonista della serie Halo), non una novità per la compagnia americana.Grazie ad una seconda immagine pubblicata dalla pagina, scopriamo che sull'alimentatore elettrico della console è inciso l'elmo di un soldato Spartan, in risposta altri utenti hanno postato altre immagini dedicate ai tributi verso la saga di punta di Microsoft.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 settembre 2020)S è stata protagonista delle decine di rumor emerse nelle ultime settimane, le varie voci di corridoio hanno toccato diversi temi che vanno dal prezzo ai preordini. Tuttavia nella giornata di oggi l'account TwitterNewsReddit ha fatto notare ai fan che all'interno della console Microsoft è presente un(il protagonista della serie Halo), non una novità per la compagnia americana.Grazie ad una seconda immagine pubblicata dalla pagina, scopriamo che sull'alimentatore elettrico della console è inciso l'elmo di un soldato Spartan, in risposta altri utenti hanno postato altre immagini dedicate ai tributi verso la saga di punta di Microsoft.Leggi altro...

