Val Melaina | incidente con autobus | nessun ferito

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 settembre 2020) Roma –alle 14 circa in via Monte Cervialto all’altezza di largo Angiolillo, in zona Vala Roma. Una Hyundai Kona, condotta da un uomo di 45 anni, a seguito dell’urto con un bus Atac, linea 80, ha colpito due auto in sosta, una Mercedes e una Hyundai.. Sul posto le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.