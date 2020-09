Trapper di Roma ruba furgone Bartolini per girare videoclip (Di venerdì 11 settembre 2020) Trapper Romano ruba furgone Bartolini – Il trap è uno dei generi musicali che negli ultimi anni sta riscuotendo un successo sempre crescente in Italia. Tanti giovani che si affacciano a questa tipologia: un rapper Romano ha rubato un furgone Bartolini per girare una sua videoclip. Il genere trap fa discutere grandi e più giovani. I primi non capiscono come una tipologia musicale fatta praticamente senza strumenti musicali, parole apparentemente sconnesse e, a volte, senza nessun talento per quanto riguarda il canto (usato e abusato l’autotune) possa avere così tanto successo tra le nuove generazioni. Sono proprio i giovanissimi, nati dal 2000 in poi, a essere i ... Leggi su bloglive

Ruba furgone e posta video su YouTube: il trapper Gallagher denunciato a Latina

Neppure il tempo di riassaporare la libertà e Gallagher è finito di nuovo sotto accusa. Sul giovane trapper romano, denunciato per furto dalla polizia postale di Latina, sta indagando la Procura della ...

