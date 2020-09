Tabellone femminile Us Open 2020: Pliskova guida il seeding, presenti Giorgi e Paolini (Di venerdì 11 settembre 2020) Gli accoppiamenti del Tabellone principale degli Us Open femminili 2020, evento in programma al 31 agosto al 13 settembre. Karolina Pliskova guida un seeding orfano di Ashleigh Barty e Simona Halep, le quali hanno preferito evitare un viaggio negli Stati Uniti, fra le nazioni più colpite dal Coronavirus. Di seguito tutti i testa a testa del primo turno, con Camila Giorgi e Jasmine Paolini fra le giocatrici presenti. FINALE (4) Osaka vs Azarenka SEMIFINALI (4) Osaka b. (28) Brady 7-6(1) 3-6 6-3 Azarenka b. (3) S.Williams 1-6 6-3 6-3 QUARTI DI FINALE (28) Brady b. (23) Putintseva 6-3 6-2 (4) Osaka b. Rogers 6-3 6-4 (3) S.Williams b. Pironkova 4-6 6-3 6-2 Azarenka b. (16) Mertens 6-1 6-0 QUARTO TURNO PARTE ALTA (28) Brady ... Leggi su sportface

