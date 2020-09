Sotto le grinfie del Dragone

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 11 settembre 2020) C’è una questione europea che il covid non ha fermato o sospeso: la trattativa in corso tra Bruxelles e Pechino per un accordo su commercio e investimenti. Al contrario, “con la pandemia i negoziati hanno subito una netta accelerazione”, dice una fonte europea alla vigilia dell’atteso vertice Ue-Cina lunedì prossimo. Il virus ha solo cambiato il format dell’evento: attentamente pianificato dalla presidenza di turno tedesca, doveva tenersi a Lipsia. Si terrà invece in videoconferenza. Ma si terrà.Pur nello sforzo di piantare paletti, l’Ue non può più sottrarsi all’abbraccio cinese. A cominciare proprio dalla Germania, dove Angela Merkel ha marchiato questo semestre di presidenza europea di ostilità con l’America di Trump e la Russia di Putin, ma non con il. Non sia ...