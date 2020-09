Referendum, l’attacco di Saviano al Pd fa infuriare Zingaretti: «Insulti perché non hai argomenti» (Di venerdì 11 settembre 2020) Sul Pd le parole di Roberto Saviano hanno lasciato il segno. Di più: un vero sfregio, come quello di Zorro sul pancione flaccido del sergente Garcia. Un vero J’accuse, quello dell’autore di Gomorra, che ha messo nudo tutta l’inconsistenza politica mostrata dal Pd sul Referendum. Il “sì” pronunciato da Zingaretti dopo tre “no” votati in Parlamento sono ormai la prova – per Saviano – che il partito è «solo vapore acqueo». In pratica, sta evaporando. Lo scrittore è un mostro sacro per la sinistra e quindi per la base del Pd. Il suo attacco, sottolineato anche da espressioni un po’ da trivio, ha il potere di scatenare nel partito una sorta di psicodramma. Saviano contro la scelta del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 settembre 2020) Sul Pd le parole di Robertohanno lasciato il segno. Di più: un vero sfregio, come quello di Zorro sul pancione flaccido del sergente Garcia. Un vero J’accuse, quello dell’autore di Gomorra, che ha messo nudo tutta l’inconsistenza politica mostrata dal Pd sul. Il “sì” pronunciato dadopo tre “no” votati in Parlamento sono ormai la prova – per– che il partito è «solo vapore acqueo». In pratica, sta evaporando. Lo scrittore è un mostro sacro per la sinistra e quindi per la base del Pd. Il suo attacco, sottolineato anche da espressioni un po’ da trivio, ha il potere di scatenare nel partito una sorta di psicodramma.contro la scelta del ...

