Referendum, Floris a La7: “Voterò sì, da qualche parte bisogna iniziare. Centralità del Parlamento non è legata al numero di deputati e senatori” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Voterò sì, da qualche parte bisogna iniziare”. Risponde così il giornalista Giovanni Floris, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, su come si schiererà al Referendum per il taglio dei parlamentari. “È vero che ci saranno dei problemi di rappresentanza, che andranno risolti. E penso soprattutto alla Sardegna, all’Abruzzo e così via. Perché tagliare il numero di deputati e senatori senza avere una nuova legge elettorale porta a questo esito. Però è naturale che quando affronti un problema, da qualsiasi parte lo prendi, implica la creazione di altri problemi”. Video La7 L'articolo Referendum, Floris a ... Leggi su ilfattoquotidiano

La7tv : #ottoemezzo Giovanni Floris sottolinea come sul referendum per il #taglioparlamentari non esistano posizioni di des… - OttoemezzoTW : #ottoemezzo #Referendum, è più di sinistra il SI o il NO? Con @JasmineCristal3 delle @6000sardine, Pino #Corrias de… - Felix01753172 : RT @fattoquotidiano: Referendum, Floris a La7: “Voterò sì, da qualche parte bisogna iniziare. Centralità del Parlamento non è legata al num… - valeriocasto : RT @fattoquotidiano: Referendum, Floris a La7: “Voterò sì, da qualche parte bisogna iniziare. Centralità del Parlamento non è legata al num… - fattoquotidiano : Referendum, Floris a La7: “Voterò sì, da qualche parte bisogna iniziare. Centralità del Parlamento non è legata al… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Floris Referendum, Floris a La7: “Voterò sì, da qualche parte bisogna iniziare Il Fatto Quotidiano Giovanni Floris a Otto e mezzo, gelo con Lilli Gruber: "Al referendum è più di sinistra votare sì o no?", "Nessuna delle due"

"Al referendum è più di sinistra votare sì o no?". La domanda di Lilli Gruber a Giovanni Floris è particolare, e il conduttore di DiMartedì, ospite di Otto e mezzo, sembra effettivamente un po' spiazz ...

Sallusti e Santori a DiMartedì, la sardina: "In imbarazzo, sono d'accordo con lui e in disaccordo con Bersani"

Sorride amaro, Mattia Santori, perché Alessandro Sallusti l'ha appena messo in trappola in diretta. A DiMartedì si parlava di referendum e per una strana combinazione astrale il capo delle sardine e i ...

"Al referendum è più di sinistra votare sì o no?". La domanda di Lilli Gruber a Giovanni Floris è particolare, e il conduttore di DiMartedì, ospite di Otto e mezzo, sembra effettivamente un po' spiazz ...Sorride amaro, Mattia Santori, perché Alessandro Sallusti l'ha appena messo in trappola in diretta. A DiMartedì si parlava di referendum e per una strana combinazione astrale il capo delle sardine e i ...