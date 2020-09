Reagisce alla rapina, ferito a colpi di pistola (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVillaricca (Na) – Due persone a bordo di uno scooter, armate di pistola, hanno minacciato i dipendenti di un distributore di carburanti pretendendo il denaro dell’incasso ieri sera alle 21 a Villaricca. Uno dei dipendenti ha provato ad opporsi alla rapina ed è stato ferito alla gamba sinistra da un colpo esploso da uno dei due malviventi. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. Le indagini sono a cura dei carabinieri della sezione operativa di Marano di Napoli e della stazione di Villaricca. Si stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVillaricca (Na) – Due persone a bordo di uno scooter, armate di, hanno minacciato i dipendenti di un distributore di carburanti pretendendo il denaro dell’incasso ieri sera alle 21 a Villaricca. Uno dei dipendenti ha provato ad opporsied è statogamba sinistra da un colpo esploso da uno dei due malviventi. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. Le indagini sono a cura dei carabinieri della sezione operativa di Marano di Napoli e della stazione di Villaricca. Si stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

