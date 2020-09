Ragazza positiva al Covid-19 va al test di medicina (Di venerdì 11 settembre 2020) Ha violato la quarantena domiciliare, sebbene fosse positiva al Coronavirus, per sostenere il test di ingresso alla facoltà di medicina. E’ accaduto a Bologna, protagonista una Ragazza di 19 anni, che è stata denunciata per delitto colposo contro la salute pubblica. La Ragazza era arrivata nel … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 11 settembre 2020) Ha violato la quarantena domiciliare, sebbene fosseal Coronavirus, per sostenere ildi ingresso alla facoltà di. E’ accaduto a Bologna, protagonista unadi 19 anni, che è stata denunciata per delitto colposo contro la salute pubblica. Laera arrivata nel … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

