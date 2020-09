Nasce Firenze abitare solidale per l’empowerment di comunità (Di venerdì 11 settembre 2020) Si chiamerà F.A.S.E. (Firenze: abitare solidale per l’empowerment di comunità) l’Agenzia sociale per la Casa del comune di Firenze. Si tratta di uno strumento previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti che si rivolge in particolare alla cosiddetta “fascia grigia”, quella che non accede agli alloggi popolari ma non riesce a permettersi un affitto in autonomia, e l’obiettivo è individuare le soluzioni più adeguate, a partire dagli alloggi a canone concordato. L’Agenzia sociale per la Casa lavorerà proprio per accrescere l’offerta complessiva di questa tipologia di locazioni, per rispondere al meglio ai bisogni esistenti e emergenti. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di coinvolgere nella gestione la ... Leggi su laprimapagina

bull_firenze : RT @NymphoKyka: ????10/9/2020 CREMONA?? Adoro essere farcita, ma soprattutto adoro quando mi usate come sborratorio e pisciatoio umano...fino… - CittadinidiTwtt : RT @ScuolaSantAnna: #NewJob Che cos'è il tecnologo di sintesi scenica? Il progetto TESS in collaborazione con la Fond. Teatro della Toscan… - ScuolaSantAnna : #NewJob Che cos'è il tecnologo di sintesi scenica? Il progetto TESS in collaborazione con la Fond. Teatro della To… - DimitriDeVita : RT @gaia_simonetti: In cammino...verso un nuovo giorno con i colori che raccontano del mattino che nasce. #giovedi #10settembre #Firenze… - tommasobenocci : RT @gaia_simonetti: In cammino...verso un nuovo giorno con i colori che raccontano del mattino che nasce. #giovedi #10settembre #Firenze… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Firenze Firenze-San Casciano: nasce collaborazione in nome di Del Bravo La Repubblica Firenze.it A Bellosguardo nasce il "percorso fitness": una palestra immersa nella natura

Sabato 12 Settembre alle ore 18.00 verrà inaugurato, all'interno del circuito di Bellosguardo, un percorso fitness con dodici attrezzi ginnici: questo in concomitanza con la partenza della prima edizi ...

Corsa al lavoro di babysitter. E le tariffe scendono

Quella delle babysitter è sicuramente una figura molto richiesta in questo particolare periodo in cui molti genitori devono recarsi ogni giorno al lavoro e gli asili e le scuole sono ancora chiusi (op ...

Sabato 12 Settembre alle ore 18.00 verrà inaugurato, all'interno del circuito di Bellosguardo, un percorso fitness con dodici attrezzi ginnici: questo in concomitanza con la partenza della prima edizi ...Quella delle babysitter è sicuramente una figura molto richiesta in questo particolare periodo in cui molti genitori devono recarsi ogni giorno al lavoro e gli asili e le scuole sono ancora chiusi (op ...