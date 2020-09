Matera: turiste minorenni violentate, quattro arresti (Di venerdì 11 settembre 2020) Sarebbero stati individuati i quattro autori della violenza sessuale di gruppo nei confronti di due turiste inglesi minorenni. Lo stupro si è consumato durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci (Matera) nella notte tra il 7 e l’8 settembre. Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Matera ha portato a quattro arresti. I quattro presunti responsabili sono stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere. Omicidio Willy, possibili nuovi indagati e capi d'accusa più gravi: è stato omicidio volontario? Sul caso dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte si indaga per omicidio preterintenzionale, ma potrebbero spuntare nuovi indagati e nuovi capi ... Leggi su blogo (Di venerdì 11 settembre 2020) Sarebbero stati individuati iautori della violenza sessuale di gruppo nei confronti di dueinglesi. Lo stupro si è consumato durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci () nella notte tra il 7 e l’8 settembre. Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica diha portato a. Ipresunti responsabili sono stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere. Omicidio Willy, possibili nuovi indagati e capi d'accusa più gravi: è stato omicidio volontario? Sul caso dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte si indaga per omicidio preterintenzionale, ma potrebbero spuntare nuovi indagati e nuovi capi ...

Sono quattro i ragazzi arrestati con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali continuate e aggravate alle due minorenni inglesi stuprate la notte del 6 settembre a Pisticci, comune in provinc ...

Svolta per le indagini relative allo stupro di Matera. I quattro giovani di Pisticci arrestati dalla polizia hanno abusato delle due minorenni inglesi anche approfittando «delle condizioni di inferior ...

Sono quattro i ragazzi arrestati con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali continuate e aggravate alle due minorenni inglesi stuprate la notte del 6 settembre a Pisticci, comune in provinc ...Svolta per le indagini relative allo stupro di Matera. I quattro giovani di Pisticci arrestati dalla polizia hanno abusato delle due minorenni inglesi anche approfittando «delle condizioni di inferior ...