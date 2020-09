Mafiosi fuori cella: lo scandalo delle scarcerazioni non finisce più (Di venerdì 11 settembre 2020) Dai quasi cinquecento di maggio ai circa 220 di questi giorni. Le cifre «aggiornate» sui detenuti ad alto rischio rimessi in libertà a causa del Covid danno l'idea di una contabilità che il ministero della Giustizia guidato da Alfonso Bonafede non riesce a controllare. Intanto 112 reclusi, tra cui il boss dei Casalesi Pasquale Zagaria, non sono ancora rientrati in carcere.Bin Laden non è mai tornato in cella. Ma non è il solo: come lui, restano impunemente a casa altri 111 detenuti Mafiosi e pericolosi che nella scorsa primavera erano stati clamorosamente scarcerati per l'emergenza coronavirus. Lo scandalo delle scarcerazioni, che si era assopito, torna a esplodere. Tre mesi fa lo scandalo era stato così grave da portare a una richiesta di ... Leggi su panorama

