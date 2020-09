LIVE – Trento-Trieste, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 11 settembre 2020) Dolomiti Energia Trento e Allianz Trieste si affrontano alla BLM Group Arena nel quinto turno del gruppo C di Supercoppa 2020 di Serie A1. I giuliani sono reduci dal primo K.O contro la Reyer Venezia, adesso condividono la vetta con i lagunari che hanno però a favore la differenza punti degli scontri diretti. Venerdì 11 settembre alle ore 20.30 inizierà il confronto. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Trieste (ORE 20.30) Leggi su sportface

matteosalvinimi : Non ci si ferma Amici, ora in diretta dalla splendida Trento. Seguite anche voi! ?? LIVE ?? - matteosalvinimi : Anche a Rovereto (Trento) tanta voglia di cambiamento e Futuro con il buongoverno della Lega, con Andrea Zambelli s… - matteosalvinimi : Ultima tappa di questa giornata emozionante: seguiteci in diretta da Riva del Garda (Trento), buona serata Amici.… - piro0321_165 : RT @modenavolley: Pillole #live dall'allenamento congiunto con Trento ?????? - argwntina : RT @modenavolley: Pillole #live dall'allenamento congiunto con Trento ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Trento Il «Trento Alta» di Sardagna riapre ai live: venerdì serata con gli Under Leggins l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Trento-Trieste oggi, Supercoppa Italiana basket: orario, programma, tv, streaming

Trento-Trieste: lo spettacolo della Supercoppa Italiana 2020 di basket continua, con un match caldissimo del programma della quinta giornata del Girone C. L’Aquila Trento di Nicola Brienza riceve alla ...

Lo spettacolo «Catarsi», in scena domenica 13 settembre

Un importante segnale a tutti gli artisti di Trento è stato dato dal Comune di Trento - Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili incentivando la creazione di spettacoli che potessero ovviare al ...

