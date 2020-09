Leviathan Labs annuncia Genpet (Di venerdì 11 settembre 2020) L’anno non si è ancora concluso, ma iniziano già gli annunci di Leviathan Labs per il 2021! Genpet di Damiàn (storia) e Alex Fuentes (disegni) sarà una delle prime uscite del nuovo anno per la boutique publisher italiana. “Genpet” catapulterà i suoi lettori nell’anno 2036, dove inizia la storia di Nat e del suo Genpet, Niko, un animale di nuovissima generazione, importato direttamente dall’Asia e creato seguendo un design personale. Nat si trova in Cina con i suoi genitori, quando il padre gli regala Niko; l’uomo ha un solo desiderio: vuole un Genpet che sia in grado di difendere il figlio. Questo particolare requisito, però, potrebbe causare in Niko pericolose ... Leggi su quotidianpost

