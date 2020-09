La Regione Piemonte sbugiarda la Azzolina: “Le scuole non sono pronte per colpa del governo” (Di venerdì 11 settembre 2020) La Regione Piemonte sbugiarda il governo sui termometri a scuola. Materia del contendere pare banale (chi misura la febbre agli studenti), ma è l’ennesima prova della incapcità della Azzolina. Anche se la ministra scarica le colpe sulla Regione Piemone. «Potremmo impugnare il decreto della Regione Piemonte» che impone alle scuole di verificare la temperatura degli studenti. Lo ha detto la ministra Lucia Azzolina, oggi in visita a una scuola di Biella. «Il ministero ha detto che le temperature vanno prese a casa perché non è giusto che studenti contagiati utilizzino i mezzi di trasporto per arrivare a scuola. – ha spiegato la ministra – E non si può a 4 giorni ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 settembre 2020) Lail governo sui termometri a scuola. Materia del contendere pare banale (chi misura la febbre agli studenti), ma è l’ennesima prova della incapcità della. Anche se la ministra scarica le colpe sullaPiemone. «Potremmo impugnare il decreto della» che impone alledi verificare la temperatura degli studenti. Lo ha detto la ministra Lucia, oggi in visita a una scuola di Biella. «Il ministero ha detto che le temperature vanno prese a casa perché non è giusto che studenti contagiati utilizzino i mezzi di trasporto per arrivare a scuola. – ha spiegato la ministra – E non si può a 4 giorni ...

