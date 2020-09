Israele, aumentano i casi di coronavirus: pronto un secondo lockdown (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – Il Comitato ministeriale di Israele ha proposto nella notte di adottare altre due settimane di lockdown nel Paese a fronte dell’aumento dei contagi di coronavirus nelle ultime settimane. Lo ha riferito il quotidiano Haaretz. Leggi su dire (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – Il Comitato ministeriale di Israele ha proposto nella notte di adottare altre due settimane di lockdown nel Paese a fronte dell’aumento dei contagi di coronavirus nelle ultime settimane. Lo ha riferito il quotidiano Haaretz.

I nuovi contagi accertati di coronavirus ieri sono stati 302.570 nel mondo, rileva Worldometers. È il nuovo record dopo i 300.681 del 4 settembre. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 28.359.956 c ...

