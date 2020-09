Incidente in Fi-Pi-Li: sei feriti. Traffico bloccato tra Empoli ed Empoli Ovest (Di venerdì 11 settembre 2020) A causa di un Incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno , Fi-Pi-Li,, il Traffico è bloccato tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione di Livorno. Sono coinvoli un mezzo pesante ... Leggi su lanazione

SicilianoSum : @GianCas Immagino la discussione tra gli agenti. 'ehi, come uccidiamo Navalny?Deve essere qualcosa che non faccia r… - astaparer : RT @EpaddockIT: Si sapeva già a GP di Andalusia appena concluso ma ora è arrivata l'ufficialità della penalità di Matteo Ferrari per l'inci… - PeterArde : RT @EpaddockIT: Si sapeva già a GP di Andalusia appena concluso ma ora è arrivata l'ufficialità della penalità di Matteo Ferrari per l'inci… - paceebestemmie : ho già cercato tutto e non mi pare sia squirt... poi anche riguardo quell'incidente... il liquido era troppo e av…… - EpaddockIT : Si sapeva già a GP di Andalusia appena concluso ma ora è arrivata l'ufficialità della penalità di Matteo Ferrari pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sei Incidente in Fi-Pi-Li: sei feriti. Traffico bloccato tra Empoli ed Empoli Ovest LA NAZIONE Fipili, scontro camion auto, persone incastrate

Nell'incidente ci sarebbero quattro feriti, traffico in tilt. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco EMPOLI — Un incidente è avvenuto dopo le 10,30 sulla Fipili, il sin ...

Vieste, grave incidente: feriti mamma e bimbo di un anno

Grave incidente stradale ieri sera, intorno alle 20, a Vieste, sul lungomare Enrico Mattei, all’altezza della intersezione con strada comunale della “Reginella”. Una donna extracomunitaria nordafrica ...

Nell'incidente ci sarebbero quattro feriti, traffico in tilt. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco EMPOLI — Un incidente è avvenuto dopo le 10,30 sulla Fipili, il sin ...Grave incidente stradale ieri sera, intorno alle 20, a Vieste, sul lungomare Enrico Mattei, all’altezza della intersezione con strada comunale della “Reginella”. Una donna extracomunitaria nordafrica ...