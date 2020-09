Il professore Mirone | «De Laurentiis è maniacale nella prevenzione | altro che superficiale»

(Di venerdì 11 settembre 2020) Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato il professorresponsabile dei tamponi del Calcio Napoli. Resp. tamponi Ssc #Napoli, prof.: “I tamponi di calciatori e staff sono tutti negativi. Resta piccolissima parte di campioni i cui risultati arriveranno nel pomeriggio. Chi sará al San Paolo per #NapoliPescara è negativo, sia calciatori che staff” — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) September 11, 2020 Resp. tamponi Ssc #Napoli, prof.: “Nessun club di @SerieA ha fatto uno sforzo per numero di tamponi e test sierologici come ha fatto la @sscnapoli. Conosco #De, conosco la sua maniacalità. Incolparlo di superficialità è un grande errore” — Radio Kiss Kiss Napoli ...

