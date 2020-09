Huawei lancia la sfida ad Android: il sistema operativo Harmony sugli smartphone (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - Alla fine l'annuncio tanto atteso è arrivato in uno dei momenti più difficili per Huawei: Harmony, il sistema operativo su cui il colosso cinese sta lavorando da tempo e che dal 2019 fa funzionare indossabili (smartwatch e sportwatch) e televisori, sarà open source e la versione mobile sarà disponibile per gli sviluppatori entro la fine dell'anno. In soldoni significa che Huawei ha deciso di proporre il proprio sistema operativo come alternativa ad Android di Google e ha chiamato alle armi gli sviluppatori perché lavorino sodo per migliorarlo e renderlo competitivo. Se le cose andranno come prevede l'azienda di Shenzhen, tra pochi mesi potrebbe arrivare su piazza il terzo sistema operativo a sparigliare il duopolio iOs/Android ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Huawei lancia la sfida ad Android: il sistema operativo Harmony sugli smartphone -

