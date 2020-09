Gasdotto Tap in Puglia, al via il processo per disastro ambientale (Di venerdì 11 settembre 2020) Oggi iniziano a Lecce due processi che in diversa maniera riguardano la società Trans Adriatic Pipeline (Tap Ag) e il controverso Gasdotto Tap, uno dei progetti energetici più grandi (e climalteranti) in costruzione nell’Unione europea. Il progetto, costato circa 4,5 miliardi di euro e finalizzato alla vendita sul mercato europeo del gas estratto nel Mar Caspio, in Azerbaigian, è stato contestato fin dal 2011 per l’impatto ambientale e climatico, già evidente in fase di costruzione. IL PRIMO DEI DUE procedimenti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Agenzia_Dire : Iniziano domani a #Lecce due processi che in diversa maniera riguardano la società Trans Adriatic Pipeline e il con… - pietrogranero : TAP, al via i processi. Il punto di Re:Common - FeliceOriano : RT @ardigiorgio: Sempre a una settimana dal voto il sindaco di Lecce, grande elettore di Emiliano, costituisce il comune parte civile nel p… - RDVibes : @jacopogiliberto @GiovanniTwit1 @TAPItalia @luiquara @Angelo_Mincuzzi O anche qui: - jacopogiliberto : @RDVibes @GiovanniTwit1 @TAPItalia @luiquara ecco il mio lungo e accurato reportage pubblicato due mesi fa, di cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasdotto Tap Tap, domani a Lecce due processi: uno è per disastro ambientale - DIRE.it Dire Tap, domani a Lecce due processi: uno è per disastro ambientale

BARI – Iniziano domani a Lecce due processi che in diversa maniera riguardano la società Trans Adriatic Pipeline (TAP AG) e il contestato gasdotto Tap. In uno la società vedrà rivolgersi l’accusa di d ...

UNITE, RIPRENDONO I SEMINARI DI DIRITTO DELL’ENERGIA E DELL’AMBIENTE

TERAMO – Dopo Ombrina mare, il Mega-Gasdotto Tap e la Discarica di Bussi sarà, ‘Il caso Ilva di Taranto –Ambiente e Diritti’ l’argomento del quarto incontro del ciclo di seminari organizzato dal Maste ...

BARI – Iniziano domani a Lecce due processi che in diversa maniera riguardano la società Trans Adriatic Pipeline (TAP AG) e il contestato gasdotto Tap. In uno la società vedrà rivolgersi l’accusa di d ...TERAMO – Dopo Ombrina mare, il Mega-Gasdotto Tap e la Discarica di Bussi sarà, ‘Il caso Ilva di Taranto –Ambiente e Diritti’ l’argomento del quarto incontro del ciclo di seminari organizzato dal Maste ...