Formazioni ufficiali Bordeuax-Lione | Ligue 1 2020 2021

Le Formazioni ufficiali del match tra Bordeuax e Lione, valevole per il campionato di Ligue 1 2020/2021. Il calcio d'avvio è in programma alle ore 21:00: in palio tre punti importanti per ingranare la stagione con gli ospiti sono leggermente favoriti sulla carta. Gli uomini di Garcia vogliono infatti ripetere quanto di buono fatto in Champions League. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti e con una cronaca al termine. Le Formazioni ufficiali: Bordeuax – Costil, Sabaly, Koscielny, Baysse, Benito, Otavio, Basic, Oudin, De Preville, Kalu, Hwang Lione – Lopes, Dubois, Denayer, Marcelo, Andersen, Cornet, Bruno, Caqueret, Toko-Ekambi, Dembele, Depay

