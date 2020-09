Euro 2024 | sorteggio della fase finale ad Amburgo nel dicembre 2023

(Di venerdì 11 settembre 2020) Ildisi terrà alla Elbe Philharmonic Hall di. La cerimonia è in programma aad, grazie ad un accordo tra l’Uefa e la città tedesca. Durante la cerimonia, le 24 migliori squadrepee verranno suddivise in sei gironi. L’peo si disputerà proprio in Germania da giugno a luglio, con partite nelle città di Berlino, Colonia, Dortmund, Dusseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen,, Lipsia, Monaco e Stoccarda.

sportface2016 : #calcio #EURO2024, il sorteggio della fase finale si terrà alla Elbe Philharmonic Hall di #Amburgo nel dicembre d… - seaautomobili : KIA Sportage 1.7 CRDI 2WD Class tagliandata KIA, garanzia al 2024 - 18500 euro - frances18008072 : RT @NicoSchira: Nikola #Maksimovic vorrebbe restare al #Napoli: il centrale serbo è rinato con la cura #Gattuso, anche se c’è ancora distan… - BelpassoAlberto : RT @NicoSchira: Nikola #Maksimovic vorrebbe restare al #Napoli: il centrale serbo è rinato con la cura #Gattuso, anche se c’è ancora distan… - PabloGh2 : RT @NicoSchira: Nikola #Maksimovic vorrebbe restare al #Napoli: il centrale serbo è rinato con la cura #Gattuso, anche se c’è ancora distan… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2024

UEFA.com

In seguito a un accordo stipulato tra la UEFA e la città di Amburgo nei giorni scorsi, il sorteggio della fase finale di EURO 2024 si terrà alla Elbe Philharmonic Hall. La cerimonia è in programma a d ...16 modelli entro il 2024, tutti in versione anche elettrificata. Maserati prova a ripartire presentando, nei prossimi anni, 13 modelli completamente nuovi e 3 aggiornamenti. Un progetto che, per Fca, ...