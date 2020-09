Dal Conte I al Conte II poco è cambiato Colpa dei 5 Stelle

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 11 settembre 2020) Perché il secondo governoè palesemente più inconcludente del primo, pur essendoci fra le forze della maggioranza che lo sorregge indubbiamente più omogeneità? Direi che il motivo principale è nell’atipicità del patto che fu siglato dopo le elezioni del 2018 fra forze che sapevano di essere diverse, e anzi per molti aspetti antitetiche, e che perciò scelsero per la loro alleanza governativa una forma “contrattuale” che non si era mai vista in essere in nessuna legislatura.Era un accordo sostanzialmente spartitorio, ove l’un partner si impegnava a far passare i provvedimenti dell’altro pur di realizzare i suoi. Un accordo postpolitico, ovvero consono a una epoca in cui la politica la si è pretesa fare per singole issue e non secondo un progetto o per ...