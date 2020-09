Da Zac Efron a Taylor Swift, ecco come le celebs si comportano con i propri fan (Di venerdì 11 settembre 2020) Potrà sembrare strano per noi comuni mortali, ma non deve essere affatto semplice gestire migliaia e migliaia di fan appassionati quando sei una celebrità di fama mondiale. Leggi su vanityfair

Zac Efron Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Zac Efron