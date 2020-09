Coronavirus, record di contagi in Spagna da inizio pandemia: 12.183 nuovi casi positivi (Di venerdì 11 settembre 2020) La Spagna ha registrato il suo record di casi positivi da inizio pandemia: sono 12.183 casi in più rispetto al rapporto pubblicato giovedì. A riferirlo è l’ultimo rapporto pubblicato dal Ministero della Salute, nel Paese che è il primo in Europa per tasso di positività (11,8%) e che per primo ha superato il mezzo milione di contagi, arrivati a 566.326. Questi nuovi casi non sono stati tutti rilevati nelle ultime 24 ore: le Regioni, competenti in materia sanitaria, impiegano talvolta diversi giorni per inoltrare le informazioni allo Stato centrale. La mortalità rimane, tuttavia, molto più bassa che durante il picco della pandemia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Laha registrato il suodida: sono 12.183in più rispetto al rapporto pubblicato giovedì. A riferirlo è l’ultimo rapporto pubblicato dal Ministero della Salute, nel Paese che è il primo in Europa per tasso dità (11,8%) e che per primo ha superato il mezzo milione di, arrivati a 566.326. Questinon sono stati tutti rilevati nelle ultime 24 ore: le Regioni, competenti in materia sanitaria, impiegano talvolta diversi giorni per inoltrare le informazioni allo Stato centrale. La mortalità rimane, tuttavia, molto più bassa che durante il picco della, ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 11 settembre. Aumenta ancora il numero dei contagi giornalieri nel nostro Paese: sono 1616 nelle ultime 24 ore; 10 le v ...

