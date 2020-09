Coronavirus nel Barese, salgono a 46 i casi accertati ad Altamura (Di venerdì 11 settembre 2020) salgono a 46 i casi di Coronavirus accertati ad Altamura. A comunicarlo è la sindaca, Rosa Melodia, in una diretta Fb sulla sua pagina: si tratta in gran parte, ha spiegato Melodia, di contatti ... Leggi su baritoday

La città ha aperto tutte le sue principali attività nel rispetto delle norme di prevenzione del Covid-19, offrendo una “nuova normalità” in grado di garantire ai futuri visitatori un’esperienza di ...Uno dei lavoratori - un uomo sui cinquant'anni - è ricoverato nel padiglione Baccelli del Policlinico di Bari: "Ma soltanto in via precauzionale", dicono i medici. E sale a 108 il numero delle infezio ...