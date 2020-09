Coronavirus, altri 6 casi da Sardegna e dall'estero: aumentano i positivi nei comuni dei 5 Reali Siti (Di venerdì 11 settembre 2020) Degli 82 nuovi casi registrati in Puglia , 21 sono stati accertati nella provincia di Foggia. Le nuove poSitività riguardano 15 contatti stretti di casi già noti, 1 cittadino straniero presente sul ... Leggi su foggiatoday (Di venerdì 11 settembre 2020) Degli 82 nuoviregistrati in Puglia , 21 sono stati accertati nella provincia di Foggia. Le nuovetà riguardano 15 contatti stretti digià noti, 1 cittadino straniero presente sul ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, salgono il numero dei malati, i ricoveri nelle terapie intensive e quelli negli altri reparti degli o… - TgrPiemonte : #Coronavirus in Piemonte, nessun decesso registrato oggi, ma altri 57 contagi. Stabili a 9 i pazienti in terapia in… - you_trend : ?? #Coronavirus, il grafico che mostra l'andamento della composizione percentuale delle 5 tipologie: ricoverati in t… - news_ferrara : Coronavirus, otto nuovi positivi e altri quattro ricoveri nel Ferrarese - generacomplotti : #fakeNews Panzironi ha fatto un video ufficiale: il #SARSCoV2 non è stato creato dai sionisti per metterci gli uni… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus, altri 57 contagiati in Piemonte ma nessuna vittima e 8 ricoverati in meno La Repubblica Torre del Greco, arriva Salvini: contestato tra fischi e cori

Salvini contestato a Torre del Greco: lancio di pomodori e insulti, il comizio dura 5 minuti Il comizio di Matteo Salvini a Torre del Greco, per sostenere il candidato governatore Stefano Caldoro, è d ...

Piero Chiambretti a Verissimo: "Non auguro a nessuno quello che ho vissuto. Ho toccato il fondo"

Piero Chiambretti, ospite domani a Verissimo, ha parlato per la prima volta in televisione del Covid-19, malattia dalla quale è guarito ma che gli ha portato via sua mamma: Piero Chiambretti a Verissi ...

Salvini contestato a Torre del Greco: lancio di pomodori e insulti, il comizio dura 5 minuti Il comizio di Matteo Salvini a Torre del Greco, per sostenere il candidato governatore Stefano Caldoro, è d ...Piero Chiambretti, ospite domani a Verissimo, ha parlato per la prima volta in televisione del Covid-19, malattia dalla quale è guarito ma che gli ha portato via sua mamma: Piero Chiambretti a Verissi ...