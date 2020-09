Campania, «De Luca codardo, non fai altro che fuggire»: l’affondo di Caldoro (video) (Di venerdì 11 settembre 2020) “Sono venuto questa mattina a fare il confronto alla Rai con i candidati presidente. Ma Vincenzo De Luca non c’era“. Il governatore “Scheriffo” si è sottratto. In un video postato sui social Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania alle elezioni del 20 e del 21 settembre, stigmatizza il comportamento del governatore. “In riferimento alla tribuna elettorale televisiva in programmanella sede Rai di Napoli, come d’abitudine sono arrivato qpuntuale, mi sono seduto, ci siamo girati, e l’invitato De Luca, il codardo, quello che fugge e scappa, non è venuto”. “De Luca ha mancato di rispetto a tutti” Va giù duro il candidato del centrodestra. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 settembre 2020) “Sono venuto questa mattina a fare il confronto alla Rai con i candidati presidente. Ma Vincenzo Denon c’era“. Il governatore “Scheriffo” si è sottratto. In unpostato sui social Stefano, candidato del centrodestra alla presidenza della Regionealle elezioni del 20 e del 21 settembre, stigmatizza il comportamento del governatore. “In riferimento alla tribuna elettorale televisiva in programmanella sede Rai di Napoli, come d’abitudine sono arrivato qpuntuale, mi sono seduto, ci siamo girati, e l’invitato De, il, quello che fugge e scappa, non è venuto”. “Deha mancato di rispetto a tutti” Va giù duro il candidato del centrodestra. ...

