repubblica : Suning non paga, la Premier League annulla il contratto con la tv cinese - apetrazzuolo : PREMIER - Domani il grande scontro tra il Leeds e il Liverpool - sportli26181512 : Furia Mourinho: “Quale mente illuminata ha pensato a questo calendario?”: Lo Special One critica i troppi impegni r… - solopallone : Calcio: Premier; Leeds sogna scherzo ai campioni - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Parte la #PremierLeague, ecco i nostri pronostici. #WestHam, declino infinito. Ascolta il nostro #podcast #InTheBox https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Premier

La Premier riparte dalle fondamenta, secondo qualcuno negate: non più la scritta "Black lives matter" sulle magliette. Al suo posto un più vago ma sempre concreto "No room for racism". Qualcuno storce ...(ANSA) - ROMA, 11 SET - La nuova stagione della Premier League riparte domani in grande stile con lo scontro tra il Liverpool e il neopromosso Leeds United, che torna nella massima serie inglese dopo ...