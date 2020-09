Brescia: The Black Shoe in concerto al Mo.Ca. (Di venerdì 11 settembre 2020) Lunedì 14 settembre alle 21, nel cortile di Mo.Ca - Centro per le nuove culture in via Moretto 78, è in programma il prossimo appuntamento di 'Mo.Ca. Suona sotto le stelle', la rassegna musicale ... Leggi su bresciatoday (Di venerdì 11 settembre 2020) Lunedì 14 settembre alle 21, nel cortile di Mo.Ca - Centro per le nuove culture in via Moretto 78, è in programma il prossimo appuntamento di 'Mo.Ca. Suona sotto le stelle', la rassegna musicale ...

axelfrebeugre : @Meron41618397 Vado a Brescia per tipo quattro giorni perché ho vinto un concorso e andiamo a seguire delle confere… - Bridezilla21 : RT @koonthemoon: Domani mattina torno dal tatuatore, pomeriggio ho il secondo colloquio con il responsabile di Brescia, domani sera vado a… - koonthemoon : Domani mattina torno dal tatuatore, pomeriggio ho il secondo colloquio con il responsabile di Brescia, domani sera… - ac_brescia : RT @CA_Forum: In questo link potete trovare tutti gli interventi del Webinar “Il coraggio di cambiare per uscire migliori da questa pandemi… - nikolaussuck : RT @ilGamberoRosso: Il settore degli spirits in Italia si muove, specie a Brescia dove ci sono due realtà da tenere sott'occhio https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia The Brescia: The Black Shoe in concerto al Mo.Ca. BresciaToday Donna morta in casa, il figlio avverte i carabinieri: «Ho un problema con la mamma»

Una donna di 53 anni è stata trovata morta in casa a Breno, in provincia di Brescia. A denunciare il fatto è stato il figlio di 25 anni, che è andato dai carabinieri dicendo: «Ho un problema a casa co ...

Prostituzione e tentato omicidio, blitz dei carabinieri a Bergamo

Operazione dei carabinieri di Bergamo, con il supporto dei colleghi di Brescia e della polizia romena, sotto il coordinamento della Procura di Bergamo, nei confronti di un gruppo di cittadini di origi ...

Una donna di 53 anni è stata trovata morta in casa a Breno, in provincia di Brescia. A denunciare il fatto è stato il figlio di 25 anni, che è andato dai carabinieri dicendo: «Ho un problema a casa co ...Operazione dei carabinieri di Bergamo, con il supporto dei colleghi di Brescia e della polizia romena, sotto il coordinamento della Procura di Bergamo, nei confronti di un gruppo di cittadini di origi ...