Borsa New York rimbalza (Di venerdì 11 settembre 2020) (TeleBorsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, che recupera dopo il flop di ieri, grazie ai dati dell'inflazione migliori delle attese. Il Dow Jones avanza a 27.634 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.353 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,23%); con analoga direzione, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,42%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori sanitario (+0,62%), materiali (+0,61%) e informatica (+0,59%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Nike (+1,56%), DOW (+0,88%), Intel (+0,88%) e United Health (+0,80%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Walgreens Boots Alliance, che continua la seduta con -1,27%. Si muove sotto la parità Walt Disney, evidenziando un decremento dello 0,63%.

