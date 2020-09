Azzolina: “La misurazione della temperatura agli studenti va fatta a casa. I governatori erano d’accordo” (Di venerdì 11 settembre 2020) La misurazione della temperatura agli alunni che tra pochi giorni rientreranno a scuola fa discutere. In Piemonte, un’ordinanza del governatore Alberto Cirio impone alle famiglie di prendere la temperatura a casa, prima dell’invio dei ragazzi in classe e di annotarla sul diario o su appositi moduli. Nel caso in cui ciò non avvenga, la misurazione sarà effettuata a scuola. A Cirio ha risposto questa mattina il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in visita alle scuole di Biella. “A fine giugno abbiamo approvato delle linee guida insieme a tutte le Regioni, Piemonte compreso. Il Cts ha detto la misurazione della temperatura va fatta a ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 settembre 2020) Laalunni che tra pochi giorni rientreranno a scuola fa discutere. In Piemonte, un’ordinanza del governatore Alberto Cirio impone alle famiglie di prendere la, prima dell’invio dei ragazzi in classe e di annotarla sul diario o su appositi moduli. Nel caso in cui ciò non avvenga, lasarà effettuata a scuola. A Cirio ha risposto questa mattina il ministro dell’Istruzione, Lucia, in visita alle scuole di Biella. “A fine giugno abbiamo approvato delle linee guida insieme a tutte le Regioni, Piemonte compreso. Il Cts ha detto lavaa ...

