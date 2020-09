“Attenta a come parli”. Federica Panicucci, furia in diretta a Mattino 5: stavolta non riesce a mandarla giù (Di venerdì 11 settembre 2020) Mai come in questa stagione Belen Rodriguez è stata al centro del gossip. Il suo addio a Stefano De Martino ha riempito le pagine dei rotocalchi rosa. Se lui ha tenuto un basso profilo, lei si è buttata a capofitto nella vita mondana lasciandosi fotografare in più occasioni con diversi pretendenti. Se ne è parlato anche stamani a Mattino 5. Federica Panicucci ha dedicato l’ultimo segmento di trasmissione all’addio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, parlando dei flirt veri e smentiti dei due protagonisti dello showbiz. A criticare Belen Rodriguez è stata Morena Zapparoli che non ha trovato giusto il modo poco carino con cui Belen a volte si rivolge ai fotografi che la seguono. “Non deve scappare, non deve trattare male i paparazzi … I paparazzi si ... Leggi su caffeinamagazine

