Ai ristoranti norme contro gli scippi: legano le borse dei clienti (Di venerdì 11 settembre 2020) Come? Legando le borse delle clienti alla sedia: '' Così o te porti via tutto o nun te porti via gnente '', racconta con l suo accento schietto alla cronista del quotidiano Leggo . Tutto comincia ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 settembre 2020) Come? Legando ledellealla sedia: '' Così o te porti via tutto o nun te porti via gnente '', racconta con l suo accento schietto alla cronista del quotidiano Leggo . Tutto comincia ...

Italia_Notizie : Ai ristoranti norme contro gli scippi: legano le borse dei clienti - momentosera : #Coronavirusitalia, #Fase 3: gli italiani vogliono regole chiare. Quasi la metà non frequenta i negozi privi di nor… - archmeo : @PBerizzi Hanno chiuso discoteche, io non le avrei aperte, hanno chiuso bar, ristoranti locali dove non venivano ri… - AnziAgostino : RT @SerMottola: Mentre la #scuola è nel caos, oggi qualche centinaio di imbecilli #negazionisti si assembrerà a Roma senza distanziamento n… - salvatorelione : RT @SerMottola: Mentre la #scuola è nel caos, oggi qualche centinaio di imbecilli #negazionisti si assembrerà a Roma senza distanziamento n… -

Ultime Notizie dalla rete : ristoranti norme Norme anti Covid, nei bar e ristoranti l'attenzione si allenta: "Giusti controlli e sanzioni" Varesenews Tari: Confesercenti, beffa Covid – Con lockdown e crisi meno rifiuti, ma le imprese rischiano stangata da oltre 5 miliardi di euro

Nuova stangata all’orizzonte per le imprese. Se i comuni manterranno invariate le norme sul servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, le PMI rischiano di dover pagare oltre 5 miliardi di euro ...

Chiuso un ristorante cinese a Roma: blatte ed escrementi di topo

Chiuso un ristorante a Roma: trovate blatte morte ed escrementi di topo Gli ispettori della Asl Roma 2 hanno proposto la chiusura di un ristorante cinese in via Gabriello Chiabrera, zona Marconi a Rom ...

Nuova stangata all’orizzonte per le imprese. Se i comuni manterranno invariate le norme sul servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, le PMI rischiano di dover pagare oltre 5 miliardi di euro ...Chiuso un ristorante a Roma: trovate blatte morte ed escrementi di topo Gli ispettori della Asl Roma 2 hanno proposto la chiusura di un ristorante cinese in via Gabriello Chiabrera, zona Marconi a Rom ...