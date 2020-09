Agente Deulofeu: “Napoli è una possibilità e a lui piacerebbe tanto” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Napoli è attento alle occasioni di mercato che si possono presentare sugli esterni, ruolo che Giuntoli e Gattuso vorrebbero rinforzare con un ultimo innesto. Calciomercato.it ha riportato dell’opzione Gerard Deulofeu in tal senso e ha raccolto le dichiarazioni del suo Agente, Albert Botines. Napoli è una possibilità per Deulofeu, sì. Gli piacerebbe tantissimo tornare in Italia e vestire la maglia azzurra. L'articolo Agente Deulofeu: “Napoli è una possibilità e a lui piacerebbe tanto” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Napoli è attento alle occasioni di mercato che si possono presentare sugli esterni, ruolo che Giuntoli e Gattuso vorrebbero rinforzare con un ultimo innesto. Calciomercato.it ha riportato dell’opzione Gerardin tal senso e ha raccolto le dichiarazioni del suo, Albert Botines. Napoli è una possibilità per, sì. Glitantissimo tornare in Italia e vestire la maglia azzurra. L'articolo: “Napoli è una possibilità e a luitanto” ilNapolista.

