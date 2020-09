UFFICIALE – Crotone, a centrocampo arriva Eduardo (Di giovedì 10 settembre 2020) Crotone, a centrocampo arriva Eduardo: il comunicato UFFICIALE è arrivato dalla società pitagorica, ecco le modalità Altro colpo per il Crotone. La società pitagorica, tramite un comunicato UFFICIALE, ha confermato l’arrivo di Eduardo Henrique da Silva dallo Sporting. Ecco la nota della società rossoblù: «Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Sporting Lisbona, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eduardo Henrique da Silva. Nato il 17 maggio 1995 a Limeira nello stato di San Paolo (Brasile), il neo rossoblù è un centrocampista molto dotato ... Leggi su calcionews24

